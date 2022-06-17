Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı

17.06.2022 11:34
Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı

MERSİN'de yabancı uyruklu çift, evlerinde sentetik uyuşturucu madde üretirken yakalandı.

MERSİN'de yabancı uyruklu çift, evlerinde sentetik uyuşturucu madde üretirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu metamfetamin maddesi imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Eve düzenlenen baskında yapılan aramada 18 ayrı paket halinde toplam 3 kilo 390 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, bunların yapımında kullanılan 21 şişe kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, kimyasal ayrışım tüpü, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. ile eşi S.H,  işlemleri için emniyete götürüldü.


Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı
Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı
Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı
Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı
YORUMLAR
500
Evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı Evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi
11:25 Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü
11:22 Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu!
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement