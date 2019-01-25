Son Dakika Haberleri: Evlilik Senedi" Bu Sezon Son Kez Sahnede

Evlilik Senedi" Bu Sezon Son Kez Sahnede

1 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), tek perdelik komedi eseri "Evlilik Senedi" operasını bu sezon son kez sahneleyecek.

Evlilik Senedi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), tek perdelik komedi eseri "Evlilik Senedi" operasını bu sezon son kez sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan opera bestecisi Gioacchino Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser, 2 Şubat Salı günü bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefi Ömer Yöndem, reji Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarım Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan eserde, "Fanny"i Işılay Meriç Karataş, "Edoardo"yu Enis Ok, "Tobia Mill"i Onur Alpaslan, "Slook"u Erdi Can Aybaş, "Clarina"yı Tuğçe Oğuzülgen ve "Norton"u Baturalp Bilgili izleyicilerin karşısına çıkacak.

Eser, kızının rızası olmadan onu zengin kolonili tacirle evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor. 18'inci yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Gioacchino Rossini, Antalya, Kültür Sanat
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