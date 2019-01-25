Evlilik Senedi" Bu Sezon Son Kez Sahnede

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), tek perdelik komedi eseri "Evlilik Senedi" operasını bu sezon son kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan opera bestecisi Gioacchino Rossini
'nin 18 yaşındayken bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser, 2 Şubat Salı günü bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Orkestra şefi Ömer Yöndem, reji Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarım Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski
'ye ait olan eserde, "Fanny"i Işılay Meriç Karataş
, "Edoardo"yu Enis Ok, "Tobia Mill"i Onur Alpaslan, "Slook"u Erdi Can
Aybaş, "Clarina"yı Tuğçe Oğuzülgen ve "Norton"u Baturalp Bilgili izleyicilerin karşısına çıkacak.
Eser, kızının rızası olmadan onu zengin kolonili tacirle evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor. 18'inci yüzyılda Avrupa
'dan Amerika
'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor.