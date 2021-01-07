Excalibur 'dan 2021 yılında çıkacak oyunlar listesi - Son Dakika

Excalibur 'dan 2021 yılında çıkacak oyunlar listesi

07.01.2021 15:42
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Excalibur, yeni yılda çıkmasını heyecanla beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgileri oyun severler için derledi.

Excalibur, yeni yılda çıkmasını heyecanla beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgileri oyun severler için derledi.

Oyun sektörünün büyümesi ile birlikte kendine çok farklı bir dünya oluşturan oyunlar, oyun bilgisayarları ile birlikte eğlenceyi daha da artıyor. Ancak yıllar geçse de değişmeyen tek şey rekabet kuşkusuz. Oyunda rekabet edebilmek için bilgisayar donanımlarının da yeni çıkan oyun teknolojilerine uyumlu olması gerekir.

PC Platformunun güçlü donanımlı ve performanslı oyuncu bilgisayarı Excalibur dünyadaki oyun endüstrisinin sıkı takipçisi olarak, 2021'in tüm donanım ve teknolojilerini oyun severlerle buluşturmaya devam ederken yeni yılda çıkacak oyunlarla ilgili haberleri oyun severlerle buluşturdu.

HİTMAN 3

Hitman serisi, eski oyunculardan yeni nesil oyunculara kadar herkese aradığı heyecanı, gerçekçiliği ve detay seviyesini sunan, kendine has özel bir seri. Üstelik son oyunlarla birlikte, "Eski oyunları mümkün olduğunca uzun süre desteklemeye devam et" anlayışını benimseyerek, "satış sonrası destek ve geliştirme" konusunda çığır açtıkları söylenebilir. 20 Ocak'tan itibaren, "Hitman 1" ve "Hitman 2" oyunlarına sahip olan oyuncular, haritalarını yeni oyuna aktararak hikayeye kaldıkları yerden devam edebilecek ve oyunun lansmanından sonra, düzenli olarak güncelleme almaya devam edecekler.

DEATHLOOP

Doom'un PC'ye çıktığı ilk günden bu yana, FPS'ler, birbirine benzeyen yüzlerce oyunla doyuma ulaşmış bir türde öne çıkabilmek için gerçekten farklı bir estetik, oynanış ve hikayeye ihtiyaç duyuyor ve görünüşe bakılırsa, Deathloop bu saydıklarımızın hepsine sahip. 60'lardaki casusluk temalı yapımlara benzeyen görsel dünyası ve ilgi çekici bir "döngü" temasıyla kendi mitolojisini oluşturacakmış gibi görünen Deathloop, FPS'ler için ne zamandır beklenen "taze nefesi" oyun dünyasına getirecek olan oyun olabilir. Hem av hem de avcı olabildiğiniz bu oyunda, zamana karşı yarışarak, rekabete ve bireysel yeteneğe dayalı yepyeni bir rekabet türünü deneyimleyebileceğiniz söyleniyor.

FAR CRY 6

Far Cry 6'nın 2021'de çıkması beklenen 5 önemli oyun listesinde olmasının en önemli nedeni Ubisoft'un "laf arasında" sözünü ettiği bazı vaatler ve ilk oyunun etkisinin hala oyun dünyasında önemli bir yer tutması. Ubisoft bu defa, "kuleye tırman, haydut kampına baskın yap ve açık alanda avlan" döngüsünden çıkarak, zengin bir oynanış mekaniği ve doyurucu yan görevlerle Far Cry efsanesine hak ettiği hikayeyi verecekmiş gibi görünüyor. Geliştiricilerin "yeni nesil teknolojiler" ile açık dünya oyunlarının sahip olduğu pek çok kısıtlamadan kurtulması, beklenen Far Cry devrimini yanında getirmiş olabilir.

SENUA'S SAGA: HELLBLADE II

Çok sevilen ve "korku/ hayatta kalma oyunu" temasına son derece özgün bir bakış açısı getiren Hellblade: Senua's Sacrifice'ın devam oyunu olan Senua's Saga: Hellblade II, 2021'de çıkması beklenen 5 önemli oyun arasındaki en karanlık ve özel eserlerden biri diyebiliriz. İlk oyunda Seuna, ölmüş sevgilisinin ruhunu kurtarmak amacıyla cehenneme yolculuk ediyordu..

RESİDENT EVİL VİLLAGE

Listedeki bir başka korku - hayatta kalma temalı oyun olan Resident Evil serisinin 8. ana oyunu Village, tahmin edebileceğiniz üzere 2021'de çıkması beklenen 5 önemli oyun listesinde kendisine hemen yer buldu. Çünkü Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 remake'leri ile 2020'de önemli bir satış başarısı yakalayan Capcom'un, Resident Evil tutkunlarına yeni bir ana hikaye ve karakterlerle aradığını vermesi zaten bekleniyordu. Son yılların en iyi oyunlarına hayat veren Capcom'un eli oldukça güçlendi ve yeni nesile, yeni bir zombi hikayesi vermek için, aradıkları ilhamı kendilerine sunmuş oldu.

Oyun dünyasının sıkı takipçisi Excalibur ile 2021'de çıkacak tüm popüler oyunlarını yüksek performansta oynayabilir, Excalibur oyun bilgisayarı sayfasından da kişiye özel oyun bilgisayarı tasarlanabilir.

-İHA-

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Excalibur 'dan 2021 yılında çıkacak oyunlar listesi - Son Dakika


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