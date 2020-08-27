Excalibur'un dizüstü bilgisayarı G780 satışa sunuldu - Son Dakika

Excalibur'un dizüstü bilgisayarı G780 satışa sunuldu

Excalibur, oyun ve performans dünyasına yeni deneyimler sunan dizüstü bilgisayarı G780'i satışa sundu.

Excalibur'un dizüstü bilgisayarı G780 satışa sunuldu, System.String[]

Excalibur, oyun ve performans dünyasına yeni deneyimler sunan dizüstü bilgisayarı G780'i satışa sundu.

Casper açıklamasına göre, yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları, mimarlar, tasarımcılar ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Excalibur G780, ailenin en geniş ekranlı üyesi olarak öne çıkıyor. İnce çerçeveli ekranı, Intel 10.Nesil işlemcisi, güçlü ekran kartı seçenekleri ve soğutma çözümü teknolojisiyle ön plana çıkan G780, yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor.

Mobil tasarımı ile oyun ve performans dünyasına yeni bir deneyim sunmayı hedefleyen Excalibur G780, 17 inç 300 NIT ve 144Hz ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi, RGB Klavyesi, 8mm'lik ince çerçevesi, en güncel NVIDIA RTX ekran kartları ile kullanıcılara yüksek ekran deneyimi sunuyor. Farklı kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara göre zengin konfigürasyon seçenekleri bulunan yeni Excalibur G780, oyun ve performans dünyasında iyi bir deneyim vadediyor.

3 farklı ekran kartı ile NVIDIA'nın Turing mimarisinden GTX ve RTX ekran kartlarını seçilebiliyor ve 6GB'a kadar artan harici ekran kartı belleği ile performans avantajı elde edilebiliyor.

Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde yüzde 40 daha net ve akıcı görüntüler elde edilirken, "Deep Learning Super Sampling" ve "Advanced Shading" teknolojisiyle de her detaya hakim olma avantajı sunuluyor.

Çizim programlarını kullanırken veya rekabet oyunları oynarken işlemcinin, ekran kartının ve tüm sistemin serin kalması bilgisayarın performansı için önem taşıyor. Bilgisayarın etkili bir soğutma çözümü sistemi sunduğundan emin olunması gerekiyor. Excalibur G780'in güçlü fanı ve akıllı turbo soğutma sistemi ile oyun ve bilgisayar performansı yüksek seviyede tutulabiliyor.

Intel en yeni lanse ettiği WIFI 6 kablosuz bağlantı teknolojisi ile kablolara bağlı kalmadan her yerde çalışmaya ve oynamaya kesintisiz devam edilebilecek G780, bir önceki nesile göre yaklaşık yüzde 25'e varan daha geniş kapsama alanı ve daha hızlı çözümler sunuyor.

Excalibur G780 bilgisayarı, www.casper.com.tr sitesinde konfigüre edilerek, ihtiyaçlara göre tasarlanabiliyor.

Intel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Excalibur'un dizüstü bilgisayarı G780 satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

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