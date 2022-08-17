İspanya Kuraklığın Pençesinde

EXTREMADURA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Temmuz'da kayda geçmiş en yüksek sıcaklıkların görüldüğü İspanya, tarihindeki en sıcak ve en kurak yazlardan birini yaşıyor. Yağmursuz geçen günler sonunda ülkedeki rezervuarların su hacmi, depolama kapasitelerinin yüzde 40'ının altına indi. Bu oran, yılın bu dönemindeki ortalama düzeyin yüzde 20 altında.
İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
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