İspanya Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika
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İspanya Kuraklığın Pençesinde

17.08.2022 09:57
İspanya Kuraklığın Pençesinde

EXTREMADURA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Temmuz'da kayda geçmiş en yüksek sıcaklıkların görüldüğü İspanya, tarihindeki en sıcak ve en kurak yazlardan birini yaşıyor.

EXTREMADURA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Temmuz'da kayda geçmiş en yüksek sıcaklıkların görüldüğü İspanya, tarihindeki en sıcak ve en kurak yazlardan birini yaşıyor. Yağmursuz geçen günler sonunda ülkedeki rezervuarların su hacmi, depolama kapasitelerinin yüzde 40'ının altına indi. Bu oran, yılın bu dönemindeki ortalama düzeyin yüzde 20 altında.

İspanya Kuraklığın Pençesinde

İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

İspanya Kuraklığın Pençesinde

İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

İspanya Kuraklığın Pençesinde

İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara rezervuarı görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

İspanya Kuraklığın Pençesinde

YORUMLAR
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Avrupa'nın tatil gözdesi İspanya'nın sıcaklarla imtihanı Avrupa'nın tatil gözdesi İspanya'nın sıcaklarla imtihanı 'Şifalı' diye içilen su zehir çıktı 'Şifalı' diye içilen su zehir çıktı
Kaynak: Xinhua

İspanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika

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