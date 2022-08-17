EXTREMADURA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Temmuz'da kayda geçmiş en yüksek sıcaklıkların görüldüğü İspanya , tarihindeki en sıcak ve en kurak yazlardan birini yaşıyor. Yağmursuz geçen günler sonunda ülkedeki rezervuarların su hacmi, depolama kapasitelerinin yüzde 40'ının altına indi. Bu oran, yılın bu dönemindeki ortalama düzeyin yüzde 20 altında.

Kaynak: Xinhua

İspanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.