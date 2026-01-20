EY Türkiye, 2026 Vergi Rehberi'ni Sundum - Son Dakika
Ekonomi

EY Türkiye, 2026 Vergi Rehberi'ni Sundum

20.01.2026 11:25
EY Türkiye, vergi sistemindeki gelişmeleri içeren 'Vergi Rehberi 2026'yı yayımladı.

Ernst&Young (EY) Türkiye, Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili en son gelişmelere yer verdiği "Vergi Rehberi 2026"yı kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vergilerin iş dünyası ve toplum için önemi dikkate alınarak hazırlanan rehber, Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili temel soruların cevaplarını, 2026 yılı vergi oran ve tutarlarını, mükellefleri ilgilendiren uygulamaları ve teşvik detaylarını kapsıyor.

Yaklaşık 250 sayfadan oluşan rehberde, Gelir ve Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi çeşitli kalemlerdeki usul, oran ve indirim kriterleri ele alınıyor. Çalışmada ayrıca harçlar, vergi cezaları ve pratik bilgilere de yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, vergi mevzuatında yaşanan sürekli değişimin, hem bireyler hem de kurumlar için güncel ve güvenilir bilgiye erişimi her zamankinden daha kritik hale getirdiğini belirtti.

Baykuş, "EY Vergi Rehberi 2026'yı bu ihtiyaca yanıt verecek şekilde, kapsamlı ve anlaşılır bir kaynak olarak hazırladık. Amacımız, mükelleflerin yıl boyunca karşılaşabilecekleri soru işaretlerini gidermek ve vergi süreçlerinde daha bilinçli adımlar atmalarına katkı sağlamak. Bu rehberin, tüm paydaşlar için yol gösterici olarak değer yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EY Türkiye, 2026 Vergi Rehberi'ni Sundum

