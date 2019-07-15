EY Türkiye'nin yönetim kadrosuna 2 yeni ortak atandı

EY Türkiye'nin ortak sayısı, Barış Eken'in Vergi Hizmetleri Ortağı ve Mehmet Can Altıntaş'ın Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atanması ile birlikte 48'e ulaştı. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları atamalarla ilgili olarak, "Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi hizmetin katma değere dönüştüğü ve bu sayede tüm iş kollarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayan arkadaşlarımızın bu yolda değerli katkılar sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY (Ernst & Young) Türkiye, yönetim kadrosunu 2 yeni ortak ile daha da güçlendirerek toplam ortak sayısını 48'e çıkardı. EY Türkiye bünyesine 2002 yılında katılan ve 2016 yılından bu yana Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetleri Yardımcı Ortağı olarak görev yapan Barış Eken, Vergi Hizmetleri Ortağı olarak yönetim kadrosuna dâhil oldu. 2005 yılından bu yana EY Türkiye Denetim Bölümü'nde görev yapan Mehmet Can Altıntaş ise Denetim Hizmetleri Ortağı olarak atandı. 2018-2019 mali yılında hizmet verdiği Bağımsız Denetim, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Vergi alanlarında %22 büyüme kaydeden EY Türkiye, önümüzdeki dönemde yeni ortakların da katılımıyla hizmet verdiği tüm alanlarda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Danışmanlık Bölümü'nden Pelin Altındal ve Mehmet Gülez, Denetim Bölümü'nden Alper Ekbul ve Seçkin Özdemir, Kurumsal Finansman Bölümü'nden Alpay Ertekin ve Onur Harman, Vergi Bölümü'nden ise Alper Demir ve Didem Erdem Yardımcı Ortak olarak atandı.

2018-2019 mali yılında EY bünyesine 2 ortak kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, "Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi hizmetin katma değere dönüştüğü ve bu sayede tüm iş kollarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayan arkadaşlarımızın bu yolda değerli katkılar sağlamaya devam edeceklerine yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Sürdürülebilirlik ve kalite odaklı iş anlayışımız ve daha da güçlenen yönetim kadromuz ile müşterilerimiz için çağın ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirmeye ve daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.