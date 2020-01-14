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Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto
6 saat önce
Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi.
Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi.
Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi önünde ölü yunuslarla protesto gösterisi düzenleyen derneğin başkanı, "Bunlar Atlantik kıyısında bulduğumuz yunuslar. Fransa'da her yıl binlerce yunus, seçici olmayan avcılık yöntemleri nedeniyle ölüyor. Onların 'yanlışlıkla' yakalandığını söylüyoruz, ancak aslında onların yakalanacağını biliyoruz, bu türlerin korunması gerektiğini biliyoruz. Ancak onlar korunmuyor" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:10
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