Son Dakika Haberleri: Eylem Bebek İçin Kurtarma Operasyonu

Eylem Bebek İçin Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Eylem Doğan adlı bebek, yolun İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla açılması sonucu köye ulaşan ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Eylem Bebek İçin Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Eylem Doğan adlı bebek, yolun İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla açılması sonucu köye ulaşan ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde Eylem Doğan adlı bebeğin rahatsızlandığı bilgisini alan 112 ekipleri, köye doğru yola çıktı. Ancak ekipler, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdare Müdürlüğüne haber verildi. Bölgeye gönderilen ekiplerin hummalı bir çalışmayla yolu açmalarının ardından köye ulaşan ambulans, Eylem bebeği hastaneye ulaştırdı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yamaçlı, Siirt, Eylem Doğan, Şirvan, Güncel
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