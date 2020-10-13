Eylül ayında, Tivibu'da en çok izlenen film "Alfa Kurt" oldu - Son Dakika

Eylül ayında, Tivibu'da en çok izlenen film "Alfa Kurt" oldu

13.10.2020 11:19
Eylül ayında, Tivibu'da en çok izlenen film

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun eylül ayı zirvesinde evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü Alfa Kurt filmi yer aldı.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun eylül ayı zirvesinde evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü Alfa Kurt filmi yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Tivibu kutuları üzerinden ve Tivibu Go uygulamasını kullanarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından farklı türde yapımları takip edebiliyor.

Tivibu'nun eylül ayı verilerine göre, Seç İzle klasörünün en çok izleneni Alfa Kurt (Alpha) olurken Kırmızı Halı klasörünün zirvesinde ise yerli yapım Feride bulunuyor.

Kullanıcıların yüzde 38 oranla en çok "çocuk" türündeki yapımları tercih ettiği Seç İzle'nin diğer içerikleri ise, "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Venom: Zehirli Öfke, Genç Titanlar Filmi, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Kral Şakir Oyun Zamanı, Tom and Jerry Show, Jumbo, Tamircikler: Gizli Görev, Uzun Kabus." olarak sıralandı.

Türk Telekom, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eylül ayında, Tivibu'da en çok izlenen film 'Alfa Kurt' oldu - Son Dakika Ekonomi

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