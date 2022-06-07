Eynif Yaylası'nı istila eden çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek

ANTALYA'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını, milyarlarca çekirge istila etti. Büyükşehir Belediyesi, 183 çoban ailesinin 6 binden fazla büyükbaş otlattığı merayı çekirge istilasından kurtarmak için doğaya zarar veren kimyasal ilaçlar yerine çobanlara 2 bin hindi dağıtarak biyolojik mücadele başlattı.

İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası'nda ciddi boyutta çekirge istilası yaşanıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmı neredeyse tamamen çekirgeyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca meradaki çekirge istilasına karşı kimyasal ilaçlar kullanılarak doğaya zarar verilmemesi için, biyolojik mücadele yöntemi olarak bölgedeki çoban ailelerine çekirgeleri tüketen hindi dağıtımı yapıldı. Çobanlık yapan aileler, önceki yıllarda da yaz aylarında birçok kez yaşanan çekirge istilası nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce ağır ilaçlama yapıldığı, bu ilaç kalıntılarının hem çevreye hem hayvanlarına zarar verdiğini anlattı. Bu yıl ilk defa denenecek hindilerle, çekirgelere karşı biyolojik mücadele yöntemi uygulanacak.MART-KASIM ARASI YAŞANIYORTarımsal Hizmetler Daire Başkanı yüksek ziraat mühendisi Seda Özel, 1500'den fazla yabani yılkı atı, 6 binden fazla büyükbaş, 2 binden fazla küçükbaş hayvanın otlatıldığı bölgede 183 çoban ailesinin geçimini hayvancılıktan sağladığını söyledi. Özel, "Yayladaki 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarı ciddi miktarda çekirge istilası yaşıyor. Bu sorun her sene bu dönemlerde tekrar ediyor. Martta başlayan çekirge istilası sorunu kasım ayına kadar artarak devam ediyor" dedi.Ağır kimyasal ilaçların hem çevreye hem bölgedeki yaban hayatı ve otlatılan büyükbaş-küçükbaş hayvanlara zararlı olacağını dile getiren Seda Özel, "Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, doğaya zarar verecek kimyasal mücadele yerine, doğaya uyumlu biyolojik yöntemi belirledik. Geçen yıl bu çekirgeler yüzünden ot kalitesi ve veriminde ciddi düşüş olduğu için belediye tarafından 4 defa ek yemleme yapmıştık" diye konuştu.'60 ÇOBANA HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ '1 metrekarede 120 civarı çekirge hesaplandığını, 9 bin dekar toplamı düşünüldüğünde, mera alanının milyarlarca çekirgeyle kaplanmış olduğu anlamına geldiğini belirten yüksek ziraat mühendisi Özel, "Merayı kaplayan milyarlarca çekirge sorununu en asgari düzeye çekmek için hindi projesi geliştirildi. Proje kapsamında önce sorunlu bölgelerdeki 60 çobana hindi yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan çobanlara 2 bin hindi dağıtımı yapıldı. Ormana ve Başlar mahallelerine bağlı olan bu mera alanlarında muhtarlar ve yöre halkıyla iş birliği içerisinde bu çalışmalar gerçekleşti" dedi.'1 HAFTA SONRA HİNDİLER MERAYA SALINACAK'Hindilerin bölgeye adaptasyonu ve alıştırılması aşamasında kullanılmak üzere çobanlara 30 ton yem desteğinde bulunduklarını anlatan Özel, "Hindiler, 1 haftalık bölgeye adaptasyon süreci sonrasında meraya salınacak. Hem çekirge hem de kene mücadelesinde etkili olmasını bekliyoruz. Parazit mücadelesinin yanı sıra hindi gübresinin de mera otlarının gelişimine katkısı olacak. Organik beslenen bu hindilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra üreticiden satın alınması ve tüketiciye sağlıklı ürün temini anlamında da katkısı olacak" diye konuştu.ÇOBAN AİLELERİNE EK GELİRYerelden kalkınma projeleriyle hem üreticinin refahı hem de çevre ve doğaya yararlı tüm projelerin yaygınlaştırılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in büyük destek verdiğini anlatan Özel, istilacı çekirgelere karşı bölgede alternatif ürün olan hindi yetiştiriciliğini de benimsetmek istediklerini kaydetti. Özel, "İstilacı türün yarattığı tahribatın engellenmesinden tutun meradan faydalanan hayvanların sağlıklı besin kaynaklarına kavuşması, üreticiye başka bir üretimle ek gelir sağlanması, tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşmasına kadar çok amaçlı bir proje olarak değerlendiriyoruz" dedi.1 ÇEKİRGEDEN 200 YUMURTA

Seda Özel, çekirge istilası ve neden hindiyle mücadele yöntemi seçildiğine ilişkin de "Çekirgeler 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Her yavru dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder. Yavrular yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelir. Senede 1 döl verir. Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler tekrar yumurta bırakır. Bu yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın ilkbaharında açılır. 1 çekirge yaklaşık 200 yumurta bırakır. Çekirgenin doğadaki en önemli predatörü hindidir. Hindinin ev sevdiği besin çekirgedir. Bir hindinin günde 150 civarında çekirge tüketimini öngörüyoruz. Çekirdek yer gibi çekirge yiyorlar. Dolayısıyla bu yumurta bırakan çekirge sayısını azaltacak ve 3-4 yıl içinde bölgedeki çekirge popülasyonunun baskılanmasını sağlayacağız" diye konuştu.