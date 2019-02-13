Eyof 2019: Artistik Buz Pateni (2) - Saraybosna
51 dakika önce
Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) sporcular artistik buz pateni branşında mücadele etti.
Bosna Hersek
'de düzenlenen 2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) sporcular artistik buz pateni branşında mücadele etti. Başkent Saraybosna
'daki Skenderija spor salonunda gerçekleşen müsabakalar büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:25 Kaynak: AA
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