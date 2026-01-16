Eyüpspor'a TMSF Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'bahis' soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi. Bu çerçevede Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 'Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo A.Ş, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık A.Ş, Metal Havacılık A.Ş ve Eyüpspor'a TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi. - İSTANBUL