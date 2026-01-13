Eyüpspor\'da Atila Gerin Teknik Direktör Oldu

Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL