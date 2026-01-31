Eyüpspor'dan Alanya'da Önemli Zafer - Son Dakika
Spor

Eyüpspor'dan Alanya'da Önemli Zafer

Eyüpspor\'dan Alanya\'da Önemli Zafer
31.01.2026 18:10
Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 yenerek kritik 3 puan aldı; teknik direktör Atila Gerin başarıyı değerlendirdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Alanyaspor deplasmanında 3 puan almanın kendileri için inanılmaz bir hikaye olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Alanya deplasmanından 3 puan almak bizim için inanılmaz bir hikaye oldu. Çünkü planları olan, oynama alışkanlığı olan, 1-1.5 senedir Pereira hocayla belli bir dizilişin planlarını sahada gösteren bir Alanyaspor ile ilk 15- 20'lık bölümü çöpe attığımız bir maçtı. Zaten onların planlarına cevap veremedik. Golü de yedik, ikinciyi de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti. Sonra oyunu toparladık. Oyuna ortak olduk, ikinci yarıda pas yaparak, sistemimizdeki kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puan aldık. Haftalardır kümede kalma mücadelesi içinde olacağımızı söylüyorum. İnşallah bu 3 puan, bunun göstergesi olacak. Önümüzde çok zor maçlar var. Onlara moral, motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar. Bütün herkes yürekten bir mücadele gösteriyor. Çünkü akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum bir oyuncum gitmiş. Çalıştırdığım oyuncum akşam başka bir transfer görüşmesinin içinde. Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncu transfer görüşmesi içinde. Gidecekler mi? İnanın ben de bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle kafa karışıklığı ortamlarda bu mücadeleleri koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah yine desteklemeye devam etsinler, inşallah kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

