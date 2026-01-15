Eyüpspor'dan Moral Galibiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor'dan Moral Galibiyeti

Eyüpspor\'dan Moral Galibiyeti
15.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Iğdır FK'yi 2-1 yenerek moral buldu. Teknik direktör Gerin, yeni takım oluşturduklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, zor bir süreçte aldıkları galibiyetle moral bulduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gerin, devre arasında yeni bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını aktaran Atila Gerin, "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye olacak. Zor süreçte kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Moral Galibiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor'dan Moral Galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.