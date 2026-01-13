Eyüpspor, Jerome Onguene'yi Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Romanya ekibi Petrolul Ploie?ti'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Onguene, bu sezon Romanya ekibiyle 6 maçta görev aldı.
