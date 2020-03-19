Eyüpsultan Belediyesi online eğitim hizmetine başladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi online eğitim hizmetine başladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim hizmeti vermeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesi online eğitim hizmetine başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim hizmeti vermeye başladı.


Eğitimler, Youtube'da bulunan "Simurg Eğitim" kanalında "Simurg Online Eğitim" isimli videolar aracılığıyla öğrencilere ulaştırılıyor. Dersler, müfredat dahilinde, her branşın kendi eğitmeni tarafından anlatılıyor. Bu anlatımlar sırasında video kayıtları alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra öğrencilerin kolayca ulaşabilmesi için internet ortamına aktarılıyor. Bu hizmetten Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evlerinde eğitim gören 6 binin üzerinde öğrenci faydalanıyor.


Şimdilik 8. ve 12. sınıflara yönelik yapılan online eğitimler ilerleyen zamanlarda tüm sınıflar için de yapılacak. Verilen bu hizmetle eğitimlerine aksamadan devam edebilme imkanı bulan öğrenciler ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve öğretmenlerine teşekkür etti.


Akşemsettin Bilgi Evi öğrencilerinden Yunus Emre Yelkenci verilen bu hizmetle ilgili, "Okullar virüs salgını nedeniyle tatil olduğu için internet üzerinden Simurg Online Eğitim sayesinde derslerimden geri kalmıyorum. Eyüpsultan Belediyesinin bu hizmetini çok güzel buldum. Bu hizmet sayesinde yapamadığım soruları anlayabiliyorum. Eyüpsultan Belediye Başkanımıza, ekibine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Akşemsettin Bilgi Evinde eğitim gören bir diğer öğrenci Elif Naz Ekiz ise şunları söyledi: "Virüs salgını yüzünden okullarda eğitime ara verildi. Bu yüzden Simurg bize uzaktan eğitim sağladı. Bu hizmet için belediye başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Youtube, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

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