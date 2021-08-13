EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika

Eyüpsultan'a virajı dönemeyince sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun taşıdığı hafriyat yola savruldu.Kaza, saat 18.30 da Habipler - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün dönerken virajı alamadığı 34 ZA 7338 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, yola devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sırasında kamyonun yanından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önledi. Kazada kamyonda bulunan hafriyat yere savruldu. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kamyonun yoldan çekilmesi ve hafriyatın temizlenmesiyle açıldı.

- İstanbul