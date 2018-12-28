Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da İşletmeler "Hijyende Mükemmellik" Kazanıyor

Eyüpsultan'da İşletmeler "Hijyende Mükemmellik" Kazanıyor

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi ile Eczacıbaşı Profesyonel'in ilçedeki işletmelerde hijyeni en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ortaklaşa başlattığı "Hijyende Mükemmellik Projesi" devam ediyor.

Eyüpsultan'da İşletmeler
Eyüpsultan Belediyesi ile Eczacıbaşı Profesyonel'in ilçedeki işletmelerde hijyeni en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ortaklaşa başlattığı "Hijyende Mükemmellik Projesi" devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu geçtiğimiz yıl Hijyende Mükemmellik Projesi kapsamında bir protokol imzalamış ve ilçede bulunan işletmelerin hijyen durumları denetlenmişti. Proje kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu gerekli düzeyde hijyen sağlayan işletmelere "Hijyende Mükemmellik" sertifikası veriliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, ilçedeki işletmelerin hijyen kuralları içinde üretim yapmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda düzenli denetimler yaptıklarını ifade etti. İşletmeleri daha ileri bir aşamaya taşımak için Eczacıbaşı Profesyonel ile iş birliğine gittiklerini aktaran Aydın, sertifika almaya hak kazanan işletmeleri tebrik ederek, diğer işletmelere de örnek olmaları temennisinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

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