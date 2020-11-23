Eyüpsultan'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - Son Dakika

Eyüpsultan'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
23.11.2020 09:25
EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekipler, 'HES
' kodu uyguladığı koronavirüs temaslı bir kişiye ceza keserek sağlık ekiplerine teslim etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara 'HES' kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı bir kişi tespit edilerek 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağırılan 112 ekipleri, kovid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken evine götürdü.
- İstanbul
Son Dakika Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Cerrahpaşa'da yangın! Çok sayıda hasta dumandan etkilendi MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı