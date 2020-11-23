Eyüpsultan'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekipler, ' HES ' kodu uyguladığı koronavirüs temaslı bir kişiye ceza keserek sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara 'HES' kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı bir kişi tespit edilerek 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağırılan 112 ekipleri, kovid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken evine götürdü.

- İstanbul