Eyüpsultan'da seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beylerbeyi Caddesi Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını fark eden sürücüsü, aracı sağa çekerek aşağı indi.
Bir süre sonra yanmaya başlayan otomobilin her tarafını alevler sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?