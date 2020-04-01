EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU - Son Dakika

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin aynasının çarpmasının ardından bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne yönünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y. B., otoyolda seyir halindeyken, bir kadının koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Y. B., çarpmamak için direksiyonu sağa kırarken otomobilin sol dikiz aynası kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen kadın, bu kez, arkadan gelen A. Y.'nin kullandığı 34 CEK 277 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin üzerinden geçtiği Emine Bikel (40) adlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazanın ardından, arkadan peş peşe gelen 3 araç da, kaza yapan otomobillere çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Edirne yönünde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.