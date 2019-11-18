Ezhel askere gidiyor

6 bin 500 kişinin izlediği konserde "Geceler", "Felaket", "İmkansızım", "Olay" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Ezhel'e sahnede DJ Artz ve Bugy eşlik etti.



Ünlü rap'çi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı. Turgut, "Bu 2019'un son konseri. Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" dedi.