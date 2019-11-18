Son Dakika Haberleri: Ezhel askere gidiyor
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Ezhel askere gidiyor

6 saat önce

6 bin 500 kişinin izlediği konserde "Geceler", "Felaket", "İmkansızım", "Olay" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Ezhel'e sahnede DJ Artz ve Bugy eşlik etti.

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6 bin 500 kişinin izlediği konserde "Geceler", "Felaket", "İmkansızım", "Olay" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Ezhel'e sahnede DJ Artz ve Bugy eşlik etti.


Ünlü rap'çi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı. Turgut, "Bu 2019'un son konseri. Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:35 
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Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor
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