Son Dakika Haberleri: Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel Göreve Başladı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel Göreve Başladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel Göreve Başladı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Ezine İlçe Seçim Kuruluna belediye meclis üyeleri ve partililerle gelerek mazbatasını alan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Cuma namazını Ulu Camiinde kıldıktan sonra belediye binasına geldi.

Ezine Belediyesi önünde sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Yüksel, adaklık koç kesiminin ardından kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel, "Devir teslim töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sabahtan mazbatamızı aldık. Teşkilatımız ve AK Parti dava arkadaşlarımız ve Ezine Belediyesini kucaklamak isteyen, bizim her zaman yanımızda olan, gece gündüz bizi destekleyen siz değerli halkımızla kurbanımızı kestik. Allah nasip ederse görevimizin başına geçeceğiz. Memleketimiz, güzel Ezine'miz, geleceğimiz olan yarınlarımız, gençler için gece gündüz çalışacağız. AK Parti bayrağını 2014 senesinde aldığımız gibi şuanda hedefimiz olan 2023 senesine kadar güzel bir şekilde, 720 gün dediğimiz projelerimizi Allah nasip ettiği sürece hızlı bir şekilde yapacağız. Memleket geriye gitmesin. AK Parti artık Ezine'de tamamen belediyecilik adı altında sonuna kadar ilerlesin diyeceğiz. Memleketimize hizmet edeceğiz" dedi.

Ardından Başkan Yüksel, belediye binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

Ezine Belediyesindeki törene AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Uysal, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:07 Kaynak: İHA

Çanakkale, AK Parti, Güray Yüksel, Ezine, Güncel
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