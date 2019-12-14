Ezine Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçen "Kariyer Günleri Projesi" etkinliğinin ikinci konuğu Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu.



Ezine Kaymakamlığı ve Ezine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ve yüksek öğrenime geçmeye ve iş hayatına atılmaya hazırlanan lise öğrencilerinin meslek hayatını tanımaları, meslek hayatlarında başarılı olan kariyer sahibi kişileri öğrencilerle bir araya getirmeyi ve onların tecrübeleri ile mesleki deneyimlerini bir araya geldikleri öğrencilerle paylaşmalarını sağlamayı hedefleyen projenin ikinci konuğu Belediye Başkanı Güray Yüksel oldu.



Celaleddin Topçu Anadolu Lisesinden gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Yüksel, mesleki ve siyasi hayatındaki tecrübe ve deneyimleri ile bilgi be birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Ezine Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen proje ve çalışmaların tanıtıldığı slayt gösterimi sonrası Güray Yüksel tarafından işletmecilik alanındaki birikimlerin ve belediye hizmetlerinin anlatıldı.

Ekinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Şube Müdürü İbrahim Kır, okul müdürü Mehmet Atik Ekin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.