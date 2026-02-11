MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 savaş uçağı konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyledi.
Bakan Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, 'F35 konusunda ilerleme sağlandı mı?' sorusuna, "Hayır henüz bir gelişme yok. Olunca açıklıyoruz" diyerek yanıt verdi.
Son Dakika › Politika › F-35 Uçakları Hakkında Gelişme Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?