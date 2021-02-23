Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı - Son Dakika

Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı

23.02.2021 15:59

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fabrika müdürü İbrahim Ç, görev yaptığı fabrikada, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini asarak intihar etti. Müdürün cansız bedenini çalışma arkadaşları buldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada müdür olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki İbrahim Ç, saat 08.00 sıralarında, odasında çelik konstrüksiyona bağlanmış kablo ile asılı halde buldu.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI BULDU

İbrahim Ç'nin odasına giren çalışma arkadaşları fark etti. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri, İbrahim Ç'nin intihar ettiğini belirledi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İbrahim Ç'nin cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı
Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı
Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı

Koçarlı, Fabrika, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • HİS: İntahar kurtuluş değil daha büyük çıkmazdır hem vefat eden hem geride kalanlar için.Allah affetsin Cevap Yaz 33 4 Yayından Kaldır
  • Y Y 1907: müslüman intihar edemez ederse gideceği yer açıktır yüce ALLAHIM sen bizi kafir Cinlerin şerrinden koru ve muhafaza ve müdafa eyle Amin Cevap Yaz 44 16 Yayından Kaldır
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