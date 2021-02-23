Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı - Son Dakika

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada müdür olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki İbrahim Ç, saat 08.00 sıralarında, odasında çelik konstrüksiyona bağlanmış kablo ile asılı halde buldu.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI BULDU

İbrahim Ç'nin odasına giren çalışma arkadaşları fark etti. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri, İbrahim Ç'nin intihar ettiğini belirledi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İbrahim Ç'nin cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.