Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada müdür olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki İbrahim Ç, saat 08.00 sıralarında, odasında çelik konstrüksiyona bağlanmış kablo ile asılı halde buldu.
İbrahim Ç'nin odasına giren çalışma arkadaşları fark etti. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri, İbrahim Ç'nin intihar ettiğini belirledi.
İbrahim Ç'nin cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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