Face dergisinden bir ilk daha

Bölge ve ülke genelindeki bir çok ünlü ismi kapak konuğu yaparak önemli projelere imza atan Gaziantep Face Dergisi'nin bu sayısında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kapak konuğu oldu. Hisarcıklıoğlu'nun Gaziantep iş dünyası ve şehrin ülke ekonomisine kattığı değerleri dile getirdiği röportaj ise geniş yankı buldu.



2015 yılında yayın hayatına başlayan FACE Dergisi, kurulduğu günden bu yana yerelde ve ulusalda Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Markus Reckling, Mehmet Büyükekşi, Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Konukoğlu gibi birçok ünlü iş adamını kapak konuğu olarak ağırlayarak iş dünyasının yakından takip ettiği bir yayın portföyüne ulaştı. FACE Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı'nın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiği kapak röportajımızda ise Türkiye'nin başarı hikayelerine değinildi. Türkiye'nin ilk Milli Otomobili olan TOGG'un fikir aşamasından üretim aşamasına ve Türkiye sanayisinde başlatılan sanayi 4.0 hamlesine kadar birçok konunun değerlendirildiği röportajımızda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep sanayisinden beklentilerini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, açıklamalarında Türkiye'nin ekonomide, üretimde ve ihracatta ezber bozmaya başladığını söyleyerek geleceğin umut vaat ettiğini söyledi. - GAZİANTEP