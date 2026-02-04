Facebook 22. Yaşında: Meta'nın Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Facebook 22. Yaşında: Meta'nın Dönüşümü

04.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Facebook, 22. yaşını doldururken kullanıcı gizliliği sorunları ve yeni hedefi yapay zeka ile gündemde.

Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının 2004 yılında kurduğu Facebook, yaklaşık 3,6 milyar aktif kullanıcıya sahip Meta'nın çatısı altında dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarından biri olmaya devam ediyor.

Facebook, hızla dönüşen ve gelişen teknoloji dünyasında 22. yılını geride bıraktı.

Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından 4 Şubat 2004'te başta Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilere yönelik kurulan Facebook, sosyal medyanın çehresini değiştiren şirketlerden biri olarak öne çıktı.

Facebook, 2006 yılında 13 yaşından büyük herkese açılarak global bir sosyal ağa dönüştü. MySpace'i geçerek 2007 yılında dünyanın en popüler sosyal medya platformu haline gelen Facebook, 2012'de 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı ve borsaya açıldı.

Facebook, aynı yıl Instagram'ı da 1 milyar dolara bünyesine kattı. Şirket, 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolara, sanal ve artırılmış gerçeklik donanım ve yazılımlarını üreten Oculus'u 2 milyar dolara satın aldı.

Bu hamleleriyle teknoloji sektöründeki konumunu güçlendiren Facebook, milyarlarca insanın günlük iletişim, haber alma ve içerik paylaşma alışkanlığının merkezinde yer alan bir uygulamaya evrildi.

İzinsiz veri işleme ve güvenlik ihlalleri tartışmalara yol açtı

Facebook, önemli tartışmalar ve soruşturmaların da merkezinde yer aldı.

Özellikle kişisel verilerin korunması ve gizlilik uygulamaları konusunda yoğun eleştirilerle karşılaşan şirkete, kullanıcı verilerinin izinsiz işlenmesi ve güvenlik açıkları nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından milyarlarca dolarlık cezalar verildi.

Facebook, ABD'de 2016 seçimlerine müdahale iddiaları ve sahte haberin yayılmasına yönelik tartışmalarla gündemi meşgul etti.

Sosyal medya platformunun veri gizliliği politikaları, 2018'deki "Cambridge Analytica" skandalıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açtı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu da (FTC) 2019'da Facebook'u, veri ihlali nedeniyle 5 milyar dolarlık rekor para cezasına çarptırdı.

Meta, sosyal medya ve dijital reklamcılık ekosisteminde büyük bir etkiye sahip olması ve Instagram ile WhatsApp gibi güçlü rakipleri erken aşamada satın alması nedeniyle rekabet açısından da yakından izlendi.

ABD ve AB'de başta olmak üzere rekabet otoriteleri ve çeşitli düzenleyici kurumlar Meta'nın pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelerken şirket hakkında "tekelcilik" soruşturmaları açıldı.

Şirket hem isim hem de yön değiştirdi

Skandallarla gündemden düşmeyen Facebook, 2021'de adını "Meta" olarak değiştirerek metaverse alanına yönelik büyük bir dönüşüm başlattı.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Zuckerberg, şirketi gelecek 5 yıl içinde bir sosyal medya firması olmaktan çıkararak bir metaverse şirketine dönüştürmeyi hedeflediğini açıkladı. Böylece şirket, metaverse ile aynı fiziksel alanda olmayan insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunma planına yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Kovid-19 salgını sonrasında yükselen enflasyon ve resesyon beklentileri teknoloji sektöründe endişelere neden olurken Meta da ABD'deki diğer birçok teknoloji şirketi gibi maliyetlerinde düşüşe gitmek zorunda kaldı.

Zuckerberg, Kasım 2022'de şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımlara 2023'ün ilk çeyreğine kadar ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attıklarını bildirdi.

Bu kapsamda 2022'de 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyuran şirket, tarihinde ilk kez toplu işten çıkarmaya gitti.

Meta, "verimlilik yılı" olarak ilan ettiği 2023'te de daha iyi bir teknoloji şirketi haline gelmek ve zorlu ortamda finansal performansı iyileştirmek amacıyla çalışan sayısının 10 bin kişi azaltılacağını, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonun kapatılacağını belirtti.

Odak metaverse'ten yapay zekaya kaydı

Metaverse'ün ilk dönemde yakaladığı ilgiyi kaybetmesiyle Meta'nın odağı, yapay zekaya yöneldi. Geçen yıl sonlarında metaverse alanında çalışan ekiplerde bütçe kesintileri yapılması ve bazı harcamaların yapay zeka gözlüklerinin geliştirilmesine kaydırılması planlandı.

Şirketin yapay zeka ile donatılmış Ray-Ban akıllı gözlükleri de popülerlik kazanırken Meta, 2 milyon adetin üzerinde gözlük sattı.

Yapay zeka alanındaki harcamalarını artıran ve 2025'te sermaye harcamalarını 72 milyar dolara çıkaran Meta, bu yıl da 115 ila 135 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapacağını bildirdi.

Meta, bu harcamaların "süper zeka laboratuvarları" çalışmalarını ve temel faaliyetlerini destekleyeceğini aktardı.

Ocak ayında da Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik çalışmalarını yürüten Reality Labs biriminde personel sayısı yüzde 10 azaltıldı ve 1500 kişi işten çıkarıldı.

Hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 13 yükseldi

Meta'nın geliri, 2025'te yaklaşık 201 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin geçen yıl gelirinde yaşanan yüzde 22'lik artış dikkati çekerken 2024'teki geliri 164,5 milyar dolar olmuştu.

Facebook'un ana şirketi Meta'nın günlük aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,6 milyara yaklaştı.

Yapay zeka alanında kaydettiği ilerlemelerin meyvelerini toplayan Meta'nın hisseleri 2025'te yüzde 12,7 artarken şirketin hisselerindeki artış teknoloji devlerini kapsayan "muhteşem yedili" ortalamasının gerisinde kaldı.

Şirketin hisseleri 2024'te de yaklaşık yüzde 65 değer kazanmıştı. Meta'nın hisse fiyatı, geçen yıl ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Geçen yıl aralık sonu itibarıyla şirketin istihdam ettiği kişi sayısı da yaklaşık 79 bin olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Mark Zuckerberg, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Facebook, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Facebook 22. Yaşında: Meta'nın Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Çocuklara iğrenç tuzak 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: Facebook 22. Yaşında: Meta'nın Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.