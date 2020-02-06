Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor - Son Dakika
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Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor

12 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine kimse alınmıyor.

Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine kimse alınmıyor.

İlki Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 41 kişinin öldüğü olay sonrası bölgeye kimse alınmıyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin tek alındığı bölgede çalışmalar devam ederken, olası bir facianın önüne geçmek için bölgeye giden yol Aşağı Narlıca Mahallesi'nde trafiğe kapatıldı.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/ İHA)

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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