Son Dakika Haberleri: Fadik Sevin Atasoy'dan başkonsolosa armağan
Son Dakika Magazin Fadik Sevin Atasoy'dan başkonsolosa armağan - Son Dakika Magazin

Fadik Sevin Atasoy'dan başkonsolosa armağan

6 saat önce

Ünlü oyuncu, Slater ile İngiltere ve Türkiye arasındaki sanatsal işbirlikleri hakkında sohbet etti.

Fadik Sevin Atasoy'dan başkonsolosa armağan, System.String[]

Ünlü oyuncu, Slater ile İngiltere ve Türkiye arasındaki sanatsal işbirlikleri hakkında sohbet etti. Atasoy, Türkçe bilen başkonsolosa "Fadik ve Kırmızı Bavul" adlı kitabını da hediye etti.


Judith Slater, Twitter hesabında ziyaretle ilgili şu mesajı yayınladı: "Tiyatro sanatçısı Fadik Sevin Atasoy ile bir araya gelerek yaratıcı endüstriler üzerine Birleşik Krallık ve Türkiye arasında işbirliğini konuştuk." Atasoy da sosyal medya paylaşımında şöyle yazdı: "İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ile yaptığımız toplantıda iki ülke arasında yaratıcı endüstri ortaklığı hususunda birlikte bir adım atmış olmamın mutluluğu içindeyiz."

Fadik Sevin Atasoy, İngiltere, Twitter, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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