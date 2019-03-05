Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Fadıloğlu Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

2 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Merveşehir, Onatkutlar, Atakent, Kayaönü, 8 Şubat, Karacaoğlan, Mevlana, İbrahimli, Emek ve İncilikaya mahallelerinde ikamet eden ailelerle buluştu.

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Merveşehir, Onatkutlar, Atakent, Kayaönü, 8 Şubat, Karacaoğlan, Mevlana, İbrahimli, Emek ve İncilikaya mahallelerinde ikamet eden ailelerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Vatandaşlara yaptıkları hizmetleri anlatan Fadıloğlu, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Rıdvan Fadıloğlu, tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak, millete hizmet yolunda hız kesmeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

İstikrar ve büyümenin önemine işaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şöyle devam etti:

"Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamamız gerekiyor. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak olan vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi, sandıkta verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Önceki dönemlerimizde olduğu gibi yeni dönemde de insan merkezli hizmetler temel ilkemizi oluşturacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Karacaoğlan, Atakent, Şehitkamil, Güncel
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