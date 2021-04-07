Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı

07.04.2021 14:18
Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin izinsiz fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 5 yıla kadar hapsi istemiyle hakim karşısına çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin izinsiz fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 5 yıla kadar hapsi istemiyle hakim karşısına çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katılırken, Fahrettin Altun'un avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Özçağdaş, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben ilçe başkanıyım, belediye meclisi grubuna da başkanlık yapıyorum. Üsküdar ilçesinde olan tüm kamusal işlere bakmam, ilgilenmem gerekir. Bu görevimin gereğidir. Müştekinin evinin olduğu yerler daha önce basına yansıyan bir yerdir. Olay günü Vakıflar Genel Müdürlüğünün arazinin bulunduğu yere gittim, müştekinin ikametinin nerede olduğunu bilmiyordum. İddia olunan yer Vakıflar Müdürlüğüne ait arazidir. Hukuka aykırı bir yapı yapılıp yapılmadığını olay yerinde görmek istedim. Yanımda iki arkadaşımla birlikte gittim. Aracımı park edip koruma polislerinin yanına gittim. Kendimi tanıttım. 3-4 dakika kadar konuşmamız sürdü. Ev ile alakam yoktur. Mesele Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihale ile aldıkları arazidir. Ben de gidip baktım. Ev ile ilgili fotoğraf çekmedim" dedi.

Eve bakmadığını öne süren sanık Özçağdaş, "Zira evin nerede olduğunu da bilmiyorum. Sonuç olarak baktığımda inşaat faaliyeti görmedim ve il başkanıma 'burada bir inşaat yok' diye de bildirdim. Bir tane arazinin boş olduğunu ve inşaat olmadığını gösteren tek kare fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafı İl Başkanım Canan Kaftancıoğlu'na gönderdim" diye konuştu.

"ARAZİ, MÜVEKKİLİN ŞAHSINA AİT TAPULU ARAZİDİR"

Bunun üzerine söz alan Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, "Müvekkil daimi koruma kararı altında olan bir kişidir. Devletin çok önemli görevlerinde yer alan bir şahsiyettir. Olay yerinde keşif yapılsın. Sanık sorgusunda fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiğini söyleyerek ikrarda bulunmuştur. Arazi müvekkilin şahsına ait tapulu arazidir, evinin parçasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait değildir. Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık ile ilgili iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yargılama devam etmektedir" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Avukat Tunç, "Sanık olay yerinde fotoğraf çekip ilçe başkanı ile paylaştığını itiraf etmiştir. Ayrıca Canan Kaftancıoğlu'nun sanığa bir talimat verilip verilmediği konusunda tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, iddia olunan suçun unsurlarının tespiti için olay mahallinde fen kadastro bilirkişisi ve fotoğraf bilirkişi ile keşif yapılmasına karar verdi. Olay yerini gösterir kamuya veya müştekiye ait herhangi bir görüntü kaydının olup olmadığının araştırılması için usulü işlemlerin yapılmasına hükmeden mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak sanığın parti tüzüğüne göre görev tanımının sorulmasının istenmesine hükmetti. Katılan avukatının Canan Kaftancıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği anlatıldı.

İddianamede, Özçağdaş'ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Suat Özçağdaş'ın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Hisarcık, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei