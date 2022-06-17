Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: "Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını... - Son Dakika
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Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: "Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...

17.06.2022 08:57

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücrete ara zam beklentisi ile ilgili, "Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hükümet övünüp duruyor. 500 milyardan fazla kasasında para var Hazine'nin. Bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücrete ara zam beklentisi ile ilgili, "Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hükümet övünüp duruyor. 500 milyardan fazla kasasında para var Hazine'nin. Bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım" dedi.

Faik Öztrak, İzmir Swissotel'de bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görevde olduğu 3 yıldaki çalışmaları anlatacağı sunum öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete zam beklentisi ile ilgili konuşan Öztrak, "Şu anda asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hem de baya ciddi düzeyde düşmüş vaziyette. Hükümet övünüp duruyor. 500 milyardan fazla kasasında para var Hazine'nin. Dolayısı ile bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım" dedi.

"Asgari ücret zammı seçim yatırımı mı?" sorusunu yanıtlayan Öztrak şöyle konuştu:

"Milleti bu kadar yoksullaştırdıktan sonra ne seçim yatırımı? Hükümetin boynunun borcu. Çünkü işleri bu hale getiren hükümet, başkası değil. Vatandaşı bu sıkıntıya sokan hükümetin sıkıntıyı çözmesi lazım. Asgari ücretin tespitinden beri enflasyon ne kadar? Açıp baktığınız zaman yüzde 35- 40. Bunun altında olmaması lazım."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını İzmir'de açıklamasına ilişkin değerlendirme yapan Öztrak, "Her seferinde açıklıyor ama bakalım gerçekten aday mı değil mi göreceğiz yakında" diye konuştu.

Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...
Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...
Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...
Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...
Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını...
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Faik Öztrak, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: 'Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faik Öztrak'tan Asgari Ücret Çağrısı: "Hükümet Övünüp Duruyor, Hazine'nin Kasasında 500 Milyardan Fazla Para Var, Bir An Önce Maaş Ayarlamalarını... - Son Dakika
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