“Faiz indirimi iç piyasaya da yansımalı”
1 saat önce
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Elbette faizlerin indirilmesi güzel ancak bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Elbette faizlerin indirilmesi güzel ancak bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor. İş dünyası olarak üretimi destekleyici politikaların mutlaka desteklenmesini bekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01
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