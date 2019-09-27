Son Dakika Haberleri: “Faiz indirimi iç piyasaya da yansımalı”
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“Faiz indirimi iç piyasaya da yansımalı”

1 saat önce

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Elbette faizlerin indirilmesi güzel ancak bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor.

“Faiz indirimi iç piyasaya da yansımalı”, System.String[]

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Elbette faizlerin indirilmesi güzel ancak bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor. İş dünyası olarak üretimi destekleyici politikaların mutlaka desteklenmesini bekliyoruz" dedi.

Ömer Gülsoy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01 
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