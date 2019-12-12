"Fakir Baykurt Öykü Yarışması"na başvurular başladı

Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nın başvuruları başladı.

"Herkesin bir öyküsü vardır" sloganıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 2 Mart 2020 olarak belirlendi.

Sarıyer dışından da başvuruların alındığı yarışmaya, yurt dışından da katılım yapılabiliyor.

Öykü konusunun serbest olduğu yarışmaya adaylar "ortaokul", "lise" ve "yetişkin" kategorilerinde bir öyküyle, "yetişkin kitap" kategorisinde ise yayımlanmış bir öykü kitabıyla katılabilecek.

Yarışmanın ortaokul ve lise kategorilerinin seçici kurul üyeleri arasında Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş ve Murat Gürbüz yer alıyor.

Yetişkin kategorilerinin seçici kurulunda ise Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel bulunuyor.

Yarışma kapsamında ortaokul öğrencilerinin katıldığı kategoride birinciye bin 500 lira, ikinciye bin lira, üçüncüye 750 lira verilecek. Lise öğrencilerinin kategorisinde de birinciye 2 bin, ikinciye 1000, üçüncüye 750 lira takdim edilecek. Her iki kategoride mansiyona değer görülen eserlerin sahipleri ise 500 lira kazanacak.

Yetişkinler kategorisinde ise birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin ve mansiyon ödülü olarak 1000 lira verilecek. Yarışmaya öykü kitabı ile katılan bir yazar ise "Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü"nü kazanarak, 5 bin lira ile ödüllendirilecek.