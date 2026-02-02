Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
3. Sayfa

Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
02.02.2026 10:39
Antalya'da 30 metrelik falezlerden mahsur kalan kedi, iple yapılan kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'da 30 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi vatandaşların ihbarı ile film gibi bir operasyonla kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı'nda bulunan yüksekliği 30 metreyi bulan falezlerde kayalık alanda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Park içerisinde bulunan işletme çalışanlarının bakımını yaptığı bir kedinin birkaç gündür kayıp olduğunu fark eden vatandaşlar çevrede kediyi aradı. Kedinin 30 metrelik falezlerden düştüğünü ve dip noktada bir kaya üzerinde mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği'nden yardım istedi.

İple erişim tekniği ile kurtarıldı

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine adrese giden görevliler ilk olarak kediyi bulunduğu yerden almak için izleyecekleri yolu belirledi. İple erişim tekniği kullanarak kediye ulaşmaya karar veren arama kurtarma görevlileri hazırlıklarını yaparak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 25 metrede dalgaların dövdüğü kaya üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Özel bir taşıma çantası içine konulan kedi yukarı çıkartılarak tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, kedi, Doğa, Son Dakika

