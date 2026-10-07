Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsanda daha net izlerdik - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsanda daha net izlerdik

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Farah Zeynep Abdullah, başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı "Soy" filminin gala gösteriminde görüntü kalitesine sitem etti. Ünlü oyuncu, film bittikten sonra salondakilere dönerek, "Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik" dedi.

Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Soy" filminin galasında dikkat çeken anlar yaşandı. Geceye anne ve babasıyla katılan Abdullah, gösterimin ardından filmin görüntü kalitesiyle ilgili yaptığı esprili çıkışla salondakileri güldürdü.

GÖRÜNTÜ KALİTESİNE SİTEM ETTİ

Filmin gösterimini davetlilerle birlikte izleyen Farah Zeynep Abdullah, perdedeki görüntü kalitesinden memnun kalmadı. Gösterimin tamamlanmasının ardından salondakilere seslenen oyuncu, yaşanan durumu esprili bir ifadeyle eleştirdi.

"KORSAN SİTELERDE İZLESEYDİK DAHA NET İZLERDİK"

Abdullah, görüntü kalitesine ilişkin, "Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik, umarım bunu bilerek yapmışsınızdır" diyerek esprili bir sitemde bulundu. Oyuncunun kendi filminin gala gösteriminin ardından yaptığı çıkış gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Farah Zeynep AbdullahBarış ArduçMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsanda daha net izlerdik - Son Dakika
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