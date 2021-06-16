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Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı - Son Dakika

Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı

16.06.2021 10:55

Tedbirler sayesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Avustralya'nın başı, başka felaketler ile derde girdi. Ülkeyi etkisi altına alan fare istilasının ardından şu sıralarda ise örümcek istilası yaşanıyor. Yollar, tabelalar ve bazı binalar örümcek ağları ile kaplanırken; konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu durumun selden sonra ortaya çıkmasının normal olduğunu söylüyor.

Son zamanların en büyük fare istilasına karşı çaresiz kalan Avustralya'da felaketler üst üste geliyor. Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı. Yolları, tabelaları ve bazı binaları kaplayan örümcek ağları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bölgede yaşayan bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede viral olan fotoğraflara sosyal medyadan binlerce yorum geldi. Pek çok kullanıcı, "Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz." yorumunu yaptı.

"SELDEN SONRA GÖRÜLMESİ NORMAL"

Bölge sakinleri endişelerini dile getirirken uzmanlardan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Ülkenin önce gelen eğitim kurumlarından Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan profesör örümceklerin bu hareketlerini açıklamak için şu ifadeleri kullandı: "Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar."

Uzmanlar Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur beklerken, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

FARE İSTİLASI DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı. O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.

Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı

Avustralya, Reddit, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı - Son Dakika Dünya


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