Aşırı yağışlar sonrası metropol kent İstanbul'da hayatı felç olurken, sel sularından Kapalıçarşı da nasibini aldı. Kapalıçarşı'da taşan rögarlardan yine fare çıktı.
Görüntüler Kapalıçarşı'dan, her yoğun yağmurda su basmasıyla gündeme gelen Kapalıçarşı'yı bu yağmurda da su bastı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde su basması sonucu rögardan bir farenin çıktığı ve Kapalıçarşı esnafı tarafından müdahale edildiği görüldü.
Daha önce de Kapalıçarşı'yı su basması sonucu rögarlardan fare çıktığı görülmüştü.
Son Dakika › Hava Durumu › Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı - Son Dakika