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Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı - Son Dakika

Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı

İstanbul'da yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Yoğun yağış sonrası bir kez daha Kapalıçarşı'yı su bastı. Taşan rögardan çıkan fare esnafı zor durumda bıraktı.

29.11.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:36
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Aşırı yağışlar sonrası metropol kent İstanbul'da hayatı felç olurken, sel sularından Kapalıçarşı da nasibini aldı. Kapalıçarşı'da taşan rögarlardan yine fare çıktı.

SUYLA BİRLİKTE FARE DE GELDİ

Görüntüler Kapalıçarşı'dan, her yoğun yağmurda su basmasıyla gündeme gelen Kapalıçarşı'yı bu yağmurda da su bastı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde su basması sonucu rögardan bir farenin çıktığı ve Kapalıçarşı esnafı tarafından müdahale edildiği görüldü.

Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı

HER YAĞIŞTA AYNI GÖRÜNTÜ

Daha önce de Kapalıçarşı'yı su basması sonucu rögarlardan fare çıktığı görülmüştü.

Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı

Kapalıçarşı, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı - Son Dakika
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