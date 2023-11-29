Fareli Kapalıçarşı! Rögar taştı, esnaf elinde çekpasla dolaştı

Ellerini ovuşturarak Seçil\'e gittiler, sonu tam bir fiyasko oldu

Aşırı yağışlar sonrası metropol kent İstanbul'da hayatı felç olurken, sel sularından Kapalıçarşı da nasibini aldı. Kapalıçarşı'da taşan rögarlardan yine fare çıktı.

SUYLA BİRLİKTE FARE DE GELDİ

Görüntüler Kapalıçarşı'dan, her yoğun yağmurda su basmasıyla gündeme gelen Kapalıçarşı'yı bu yağmurda da su bastı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde su basması sonucu rögardan bir farenin çıktığı ve Kapalıçarşı esnafı tarafından müdahale edildiği görüldü.

HER YAĞIŞTA AYNI GÖRÜNTÜ

Daha önce de Kapalıçarşı'yı su basması sonucu rögarlardan fare çıktığı görülmüştü.