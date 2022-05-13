Farklı illerden gelenler Muş'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Farklı illerden gelenler Muş'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

13.05.2022 13:24
Farklı illerden gelenler Muş'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Farklı illerden gelen turistler Muş'un tarihi ve kültürel güzelliklerini gezdi.

Farklı illerden gelen turistler Muş'un tarihi ve kültürel güzelliklerini gezdi.

Bir tur acentesinin düzenlediği program kapsamında kente gelen ziyaretçiler, Muş Ovası'nı, Tarihi Murat Köprüsünü, Yıldızlı Han'ı ziyaret etti.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Bingöl, yaptığı açıklamada, kentte turizmi ön plana çıkararak bazı faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Gelenlerin kentin tarihine hayran kaldığını anlatan Bingöl, "Onları gelenek ve göreneklerimize yakışır şekilde karşıladık. Memnun bir şekilde ayrılacaklarına eminim. İnşallah Anadolu kapısının açıldığı Muş'un turizm akınına uğrayacağına umuyoruz." dedi.

Acente temsilcisi Nurdan Günay da kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

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Ekrem Bingöl, Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı illerden gelenler Muş'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi - Son Dakika


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