FARMAHANE Projesi ile Eczane Personeli Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FARMAHANE Projesi ile Eczane Personeli Eğitimi Başladı

FARMAHANE Projesi ile Eczane Personeli Eğitimi Başladı
10.02.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 30 kursiyer FARMAHANE Projesi kapsamında eczane eğitimi almak için eğitime başladı.

Çorum'da eczanelerde görev alacak nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen FARMAHANE Projesi kapsamında belirlenen 30 kursiyer için eğitimler başladı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Eczacı Odası ile Çorum Belediyesi iş birliğince yürütülen Eczacı Kalfası ve Meslek Edindirme Programına yapılan başvurular arasından, mülakat ve uygulamalı sınavlar sonucunda 30 asil ve 10 yedek aday belirlendi.

Adaylar, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi'nde (ÇOKİŞ) 5 gün süren mülakat sürecinde sözlü değerlendirmelerin yanı sıra bilgisayar ortamında uygulamalı sınava tabi tutuldu. Mülakat süreci, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile Eczacı Çelebi Ayvaz'ın denetiminde gerçekleştirildi.

Seçilen 30 kursiyer, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla eğitimlerine başladı. 8 hafta sürecek eğitim programının sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerler, belge almaya hak kazanarak eczanelerde istihdam edilme imkanı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, FARMAHANE Projesi'nin toplum sağlığını önceleyen ve yerel kalkınmaya katkı sunan güçlü bir iş birliği modeli olduğunu belirtti. Afacan, iyi yetişmiş eczane personelinin hizmet kalitesi ve hasta güvenliği açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eczane, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel FARMAHANE Projesi ile Eczane Personeli Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:29:38. #7.11#
SON DAKİKA: FARMAHANE Projesi ile Eczane Personeli Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.