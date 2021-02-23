Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor - Son Dakika

Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor

23.02.2021 06:21
Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor, System.String[]

Faslı sosyal medya aktivistleri, Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulunuyor.

Faslı sosyal medya aktivistleri, Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulunuyor.

Fransız şirketlerinin hakim olduğu Fas piyasasında bitkisel yağlara yapılan ortak zamlar tepkilere neden oldu.

Fas Tüketici Hakları Birliği Başkanı Buazze Harati basına yaptığı açıklamada, Fransız şirketlerinin gerekçelerini açıklamadan yaptıkları zammın kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Bitkisel yağ fiyatlarının serbest bırakıldığını hatırlatan Harati, ancak kanunun tüm şirketlerin ortaklaşa fiyat artışında anlaşmasını yasakladığını kaydeti.

Harati, Rekabet Kurulunu göreve çağırarak söz konusu şirketler arasında bir anlaşma olduğunun ispatı için araştırma yapılmasını istedi.

Sosyal medya aktivistleri ise Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulundu.

Sürpriz olduğu belirtilen ortak zam kararına karşı sosyal medyadan yapılan çağrılar, 2018'de Fransız şirketlerine karşı uygulanan halk boykotlarının getirdiği olumlu sonuçları gündeme taşıdı.

Ülkede Fransız şirketlerinin piyasayı elinde tuttukları, süt, su ve akaryakıt ürünlerine karşı aylar süren boykotlar sonuç getirmiş, süt ürünlerinde dünya markalarından kabul edilen Fransız şirketi Fas'ta fiyatlarını geri çekmek zorunda kalmıştı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu olayın ardından yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Fransa'nın bu tavrına karşı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyaları başlatılmıştı.

Tüketici Hakları, Fransa, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor - Son Dakika


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