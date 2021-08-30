Fas'ta genel seçimlere doğru - Son Dakika

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Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri el-Osmani'nin esnafları ziyaret etmesi
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani ile röportaj
İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın esnaf ziyareti yapması
İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın gazetecilere açıklaması Fas'ta 8 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani, seçim kampanyası kapsamında başkent Rabat'taki el-Menal çarşısını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah, esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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