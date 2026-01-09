Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

09.01.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta onlarca kişi, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Fas'ta onlarca kişi, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu'nun çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Rabat'taki parlamento binasının önünde bir araya geldi.

"Şehitlerin ruhlarına vefa için, direnişi destekleyen halk hareketini sürdürme ve Siyonistlerin ülkeyi yıkıcı işgaline karşı koyma sözü." sloganıyla düzenlenen protestoya katılanlar, "Şehit Ebu Ubeyde'nin yolunda, şehit olan Aksa Tufanı kahramanlarının yolunda," ve "Fas halkı, saldırganlığa karşı ümmetin birliğinin, direnişin ve Filistin'i desteklemenin yanındadır" gibi Filistin direnişini destekleyen pankartlar açtı.

Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği sürekli desteği kınayan protestocular, "Ey özgür insanlar, Siyon yok, Amerikalılar yok", "Filistin emanettir ve normalleşme ihanettir" ve "Savaşlardan bıktık, Amerika halkların düşmanıdır" gibi sloganlar attı.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Üyesi Aziz Hennavi, protesto sırasında yaptığı konuşmada, İsrail ile devam eden normalleşmeyi ve bunun ülkelere ve Filistin davasına yönelik oluşturduğu tehlikeyi eleştirdi.

Faslıların israil ile normalleşmeyi reddettiğini dile getiren Hennavi, normalleşmenin ülke ve İslam ümmeti üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Hennavi, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki liderlere yönelik suikastlara devam ederken, aynı zamanda Filistinlileri öldürüyor ve on binlerce kişiyi kaçırıyor; ayrıca Lübnan ve Suriye'yi de hedef alıyor." diye konuştu.

Filistin'in tüm Faslılar için ulusal bir dava olarak kabul edildiğini belirten Hennavi, bu davaya desteğin devam etmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 409'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 304'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto - Son Dakika

Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:29:38. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.