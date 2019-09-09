Son Dakika Haberleri: Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı

1 saat önce

Fas'ın kuzeydoğusundaki Er-Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı, System.String[]

Fas'ın kuzeydoğusundaki Er- Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Dera Tefilalet bölgesi Sağlık Müdürü Halid Selmi, dün Reşadiye ilinde selin yol açtığı otobüs kazasında can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.

Selmi, kazada yaralanan 26 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve 11'inin tıbbi gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kasablanka ile Er-Reysani arasında yolcu taşıyan otobüs, dün Reşadiye'deki Vadi Demşan Köprüsü üzerindeyken sel nedeniyle suların yükselmesi sonucu devrilmiş, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren saldırganlar tutuklandı
İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesi konuştu İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta selin yol açtığı otobüs kazasında ölü sayısı 14'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]