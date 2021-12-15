Fatih'de Dünya Çay Günü'nde kış çayı dağıtıldı - Son Dakika

Fatih Belediyesi 15 Aralık Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara özel hazırlanmış çay dağıttı. Lezzetli çaylar soğuk havada vatandaşların içini ısıttı.

Mısır Çarşısı önünde üç seyyare ekibi demlenen çayları vatandaşlara dağıtıldı. 5 gün boyunca devam eden etkinlikte 2 bin 500 kişiye kış çay dağıtıldı.

"KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Fatih Belediyesi Diyetisyenlerinden Merve Bulut, "Soğukların kendini hissettirdiği bugünlerde üst solunum enfeksiyon hastalıkları artmaya başladı. Hem pandemi hem de kış hastalıklarıyla mücadele ediyoruz. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek oldukça önemli. Her zaman sağlıklı beslenmeliyiz. Bitki çayları sağlıklı beslenmekte bize destek oluyor. Fatih Belediyesi Diyetisyenleri olarak ilçedeki vatandaşlarımız için kış çayı projemizi başlattık. Kış çayımızı hazırladıktan sonra seyyarelerle beraber kış çaylarını birçok noktada 5 gün boyunca toplamda 2 bin 500 vatandaşımızı kış çayıyla buluşturduk" dedi.

"FİZİKSEL VE RUHSAL YÖNDEN VUCUDUMUZU SAKİNLEŞTİRİR"

Diyetisyen Kübra Işıktaş ise, "Kış çayımızı hazırlarken ana malzeme olarak hibiskus kullandık. Aynı zamanda karanfil, nane, kabuk tarçın ve bal ilave ettik. Hazırladığımız kış çayı C vitamini açısından güçlü olduğu için nezle ve grip gibi hastalıklardan bizi korur. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de destekler. Çayımızın antibakteriyel olduğu için vücudu temizler. Fiziksel ve ruhsal yönden vücudumuzu sakinleştirir" diye konuştu.