Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti

07.02.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Larsson, Barış Jakob Kalaycı, Serginho

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Soner Dikmen, Ballet, Safuri, Samet Karakoç, Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

Fatih Karagümrük, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:02:39. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.