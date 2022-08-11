FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika
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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

11.08.2022 15:42

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfatlama çalışması yapılacağını açıkladı.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfatlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24: 00'te başlayıp pazar günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çalışmaların detayları şu şekilde belirtildi:

"Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24: 00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05: 00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10: 00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır"

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AK Parti İl Başkanı İba, köy ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor AK Parti İl Başkanı İba, köy ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak
Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika
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