" Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24: 00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05: 00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10: 00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır"

Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI - Son Dakika

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